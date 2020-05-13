تراند اليوم : من كتر التعب.. حلا شيحة تنشر هذة الصورة – شاهد

نشرت الفنانة “حلا شيحة”، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت حلا شيحة نائمة وكتبت: أول ما بحط إيدي تحت خدي لازم انام نمت من كتر التعب في التصوير

يلا تصبحوا علي خير يا احلى الناس.

وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها وجاءت التعليقات كالآتي :

“نوم الظالم عباده

قمر و انتي نايمه

دورك حلو اوي في المسلسل وشرير كمان”.

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يذكر أن حلا شيحة تشارك في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل “خيانة عهد” من بطولة يسرا، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، إخراج سامح عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎.

وشهدت الحلقة 19 من مسلسل “خيانة عهد” للفنانة يسرا، العديد من الأحداث المشوقة، وذلك في أثناء عرضها ضمن الأعمال الفنية للموسم الرمضاني 2020.

واكتشفت حلا شيحة، زواج زوجها عليها حيث تواجدت في الفندق الذي أقام به، ودخلت الغرفة لتراه بصحبة جارته التي تزوجها، الأمر الذي جعلها تدخل في صدمة عصبية حادة، نقلت على إثرها إلى المستشفى.

وحاولت يسرا ان تعطي حلا شيحة، جرعة من الهيروين، أثناء نومها في المستشفى، لكنها لم تتحمل فعل مثل هذا الأمر، لذا تراجعت عنه في آخر لحظة، ولكنها تخطط للانتقام بشكل آخر.