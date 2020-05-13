تراند اليوم : بتاع مشاكل .. تعرف على ضيف “رامز مجنون رسمي” اليوم

أعلنت إدارة قناة “MBC مصر” عن اسم ضيف حلقة اليوم الأربعاء، ببرنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يعرض عبر شاشتها.

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ومن المقرر أن يكون ضيف حلقة اليوم، الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، في حلقة جريئة من البرنامج، حيث يواصل رامز جلال مقالبه ومغامراته.

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ويشهد برنامج “رامز مجنون رسمي” في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.

“رامز مجنون رسمي” يعرض يوميا في تمام الساعة 6:30 مساء على قناة MBC مصر.