تراند اليوم : سلي صيامك .. جايبنلك أفضل 5 مسلسلات تتفرج عليهم في البيت

أعلنت بعض شبكات البث الإلكتروني، منها نتفليكس وأمازون برايم، طرح مسلسلات جديدة هذا الأسبوع، واختار موقع “تيك رادار” الأمريكي أفضل هذه المسلسلات للحديث عنها وعن سر ترشيحها للجمهور.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز المسلسلات التي يمكن للمشاهد متابعتها.

1- Bordertown (بوردر تاون)

مسلسل جريمة درامي فنلندي، يدور حول محقق موهوب ينتقل مع أسرته إلى بلدة على حدود فنلندا وروسيا بحثا عن حياة هادئة مع عائلته، خاصة بعد نجاة زوجته من مرض السرطان، إلا أن الظروف تقوده للتحقيق في عدد من جرائم القتل الغامضة.

2-Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs The Reverend

يعد العمل أحدث عروض نتفليكس التفاعلية مع الجمهور، بعد حلقة “بلاك ميرور” التي لاقت نجاحًا كبيرًا.

والعمل مبني على أحداث المسلسل الكوميدي “كيمي شميت القوية” حيث تواجه البطلة خيارات عدة، منها الزواج من دانيال رادكليف أو الانتقام من جون هام، وعلى المتفرج الاختيار بدلًا منها.

3- White Lines (وايت لاينز)

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يتوقع البعض أن يحقق مسلسل “وايت لاينز” الإسباني نجاحًا كبيرًا؛ لأنه من ابتكار ألكس بينا، العقل المبدع وراء المسلسل الجماهيري “لا كاسا دو بابل”.

يتناول المسلسل حياة سيدة تبحث عن شقيقها المفقود، لاعب الدي الجي المحترف، قبل أن يتم العثور على جثته في مدينة إبيزا في إسبانيا بعد 20 عامًا من اختفائه، وتضع البطلة نفسها في مجازفة خطيرة خلال بحثها عما حدث لشقيقها.

ويطرح المسلسل 15 مايو/أيار الجاري على شبكة نتفليكس، باللغتين الإسبانية والإنجليزية.

4- The Great (العظيم)

مسلسل كوميدي من بطولة نيكولاس هولت وإيل فانينج، ويطرح على شبكة هولو 15 مايو/أيار.

تدور أحداث العمل حول فترة حكم كاترين العظيمة كأطول حاكمة لروسيا، ويشبه المسلسل في قصته الفيلم الفائز بالأوسكار The Favourite (المفضلة).

5- The Last Narc (ذا لاست نارك)

مسلسل وثائقي مكون من 4 حلقات، يدور حول مختطف وقاتل عميل مكافحة إدارة المخدرات المكسيكي كيكي كامارينا.

يتضمن الوثائقي مشاهد لم تعرض من قبل للقصة، ويٌطرح 15 مايو/أيار على شبكة أمازون برايم.