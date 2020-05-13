تراند اليوم : حلمي بكر ممنوع من رؤية ابنته بالقانون

سالت دموع حلمى بكر وهو يتحدث مع المخرجة إيناس الدغيدى خلال برنامجها “شيخ الحارة” وهو فى الثالثة والثمانين من العمر ولا يرى ابنته ذات الثلاث سنوات، وعندما تطلبه تأخذ أمها التليفون من يدها.. الرجل ممنوع من رؤية ابنته الطفلة بحكم القانون.

هذا المشهد ابكى قلوب المصريين كما يقول الكاتب الصحفي محمد امين متسائلا : ومن يدرى ربما تكون أمها هى التى تعطى لها التليفون ثم تأخذه فجأة لتكسر قلبه، أو لتضغط عليه فى المصاريف مثلًا، وكأن المحضون رهينة أو أسير عند خاطفين، تُظهر له يدها مرة ورجلها مرة أخرى، مقابل فدية!.

أضاف الكاتب: قطعًا.. ليس لى علاقة بالخلاف الأسرى، ولا كلامه عن تعرضه للضرب من بلطجية، وهو فى هذه السن، إنما أتحدث هنا عن دموع الرجل، فربما تكون آخر دموع لرجل مصرى، ويتم تصحيح هذه العلاقة، التى صاغها ناس بلا قلب لصالح طرف دون آخر.. وأنقل صرخة الرجل إلى المسؤولين، وهو يقول: يا مسؤولين!.. المعروف أن الرجال يمتنعون عن الكلام فى هذه المسائل لأنها مؤلمة جدًا. فكيف إذا وصل لحد البكاء؟!.

وتابع الكاتب قائلا : والآن مطلوب مراجعة قانون الحضانة بشكل متوازن.. وأن تكون الحضانة شراكة بين الأب والأم.. بحيث لا يشعر الطفل بالحرمان من أحد أبويه.. ولا يضطر الرجل لاتهام زوجته فى سلوكها، لينتقم منها ويأخذ المحضون، أو تضطر الأم لتشويه الأب أمام أولاده، وتشوه القيمة والرمز فى حياة أطفالها!.

أكرر لا بد من تقديم قانون للحضانة يحقق العدل والرحمة.. ويحقق السكينة بين الأسرة.. وأتمنى ألا نرى دموع حلمى بكر أو غيره من الرجال، فهل تفعلها وزارة العدل أو اللجنة التشريعية بمجلس النواب؟!.