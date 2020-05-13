ماذا قال ابراهيم نصر عن اشرف عبدالباقي قبل وفاته بساعات

تحدث الفنان إبراهيم نصر عن النجم أشرف عبدالباقي قبل وفاته بعدة ساعات، حيث أجرى نصر مقابلة صحفية قبل رحيله بيوم واحد، وتحدث خلالها عن النجم أشرف عبدالباقي وتجربة مسرح مصر.

وقال نصر إن أشرف نجم كبير وفنان موهوب، ويفكر بشكل جيد، ويقدم يد العون لكل المواهب الشابة، لذلك فتجربة مسرح مصر من أفضل التجارب التي حدثت خلال السنوات الماضية.

اقرئي ايضا : علي ربيع: لم نسخر من الهضبة بمسلسل عمر ودياب واستأذنا منه قبل تسمية المسلسل باسمه



وأضاف نصر أنه لابد من تقدير أشرف واحترامه على ما قدمه للفن، حيث إنه أثرى الساحة الفنية بعدد من الفنانين الموهوبين.

Advertisements

ومن جانبه بكي أشرف عبدالباقي عندما قرأ ما قاله إبراهيم نصر عنه، وقال في تصريح خاص للجميلة، إن إبراهيم نصر كان فناناً موهوباً بشكل كبير، وكان يضيف لأي عمل فني يشارك به.

وأضاف عبدالباقي أنه كان يحظى بحب كل من حوله، ويتميز بالأخلاق الكريمة وحسن الخلق، لذلك فالفن المصري والعربي افتقد نجماً هاماً وكبيراً.

اقرئي ايضا : الطفلة مريم تحرق الأحداث المقبلة من مسلسل البرنس دون قصد وتتسبب في ورطة لفريق العمل