عايدة رياض: شاركت في أعمال جريئة علشان الفلوس «فيديو»

اعترفت الفنانة عايدة رياض بمشاركتها في أعمال فنية جريئة بدعوى احتياجها للمال، موضحة: «معنديش مهنة تانية غير الفن وجيلنا الفني لم يجمع أموال، ولو قعدت في البيت أقدر آكل وأشرب؟».

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» تقديم المخرجة إيناس الدغيدي المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أن الراقصة سهير زكي قدمت الرقص الشرقي كما يجب أن يكون وهي تعد أفضل راقصة في مصر.

وأكدت أنه تم اتهامها في قضية آداب بسبب مكالمة من زوجة مخرج معروف، كانت الأجهزة الأمنية تراقب هاتفها بسبب أفعالها المخلة، ساخرة: «تحريات الأجهزة الأمنية لم تثبت اتهامي بممارسة الأعمال المنافية للآداب».

الغريب في الأمر أيضاً أن عايدة رياض قد أنكرت زواجها السري من الفنان أحمد بدير، بالرغم من أنه كان قد اعترف بهذه الزيجة من قبل بأحد اللقاءات التليفزيونية، مؤكداً أن زواجه من عايدة رياض لم يستمر كثيراً.



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