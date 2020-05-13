فارس كرم يؤكد زواجه اليوم بعد شهر من انتشار الخبر



أكد الفنان اللبناني فارس كرم خبر زواجه الذي انتشر فترة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال في مقابلة إنه فعلًا دخل القفص الذهبي لكن ليس في الفترة التي انتشرت فيها الاخبار إنما بعد ذلك.

ورفض كرم فصح أي تفاصيل عن موضوع الزواج لكنه اراد تأكيده فقط.

وكانت مصادر إعلامة قد أكدت أن الفنان فارس كرم تزوّج من ابنة قريته جزين، وقد تم الاحتفال بالزفاف ضمن العائلتين، مع تعذّر توسيع الدائرة بسبب انتشار فيروس كورونا والتزام الجميع بالحجر المنزلي.

العروس تدعى هبة عزيز عمرها ٣٥ عاما، وتعمل مدرسة في إحدى مدارس مدينة جزين، وقد قامت بإلغاء حسابها على الفايسبوك فور انتشار خبر الزواج.