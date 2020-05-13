اليابان تختبر كورونا بإعادة فتح السينما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت دور العرض السينمائية اليابانية في فتح قاعاتها مجددا، بعد أن أغلقتها في منتصف أبريل استجابة لإعلان حالة الطوارئ الحكومية، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتعد اليابان ثالث أكبر سوق شباك لتذاكر السينما في العالم بعد أمريكا الشمالية والصين.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان الحكومة اليابانية في 11 مايو / أيار أنها ترتب لرفع حالة الطوارئ للمقاطعات الـ 34 الأقل تأثراً بوباء فيروس كورونا، بينما لا تزال الـ 13 المتبقية، بما في ذلك طوكيو وأوساكا، تحت إشراف الطوارئ،والتي تشمل إغلاق المسارح والسينما حتى نهاية الشهر.





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وأعلنت شركة "توهو سينما"، التي تعد أكبر سلسلة دور عرض سينمائي في اليابان، أنها ستعيد فتح 10 من قاعاتها في المقاطعات الـ 34 الأقل تأثرًا يوم الجمعة 15 مايو، وذلك عقب العودة الفعلية لعدد قليل من المسارح المستقلة في هذه المناطق إلى العمل.

كما أعلنت الأربعاء سلسلة أخرى كبيرة، وهي "أيون سينما"، إعادة افتتاح جزئي لـ27 دار عرض في 16 مقاطعة بدءًا من 18 مايو.

وتتخذ كل من Toho و Aeon تدابير لحماية سلامة رواد المسرح، مثل مطالبة جميع الموظفين بارتداء الأقنعة ، وتوفير المطهر اليدوي داخل المسرح، وكذلك استخدام شاشات بلاستيكية واضحة للحد من التفاعل مع الموظفين، والتباعد بين المقاعد المخصصة للحفاظ على المسافة الاجتماعية.

ولا تزال برمجة المسارح التي أعيد فتحها قيد التنفيذ، مع عدم وجود جداول عرض مدرجة حتى الآن على موقعي أيون وتوهو، حيث تم تأجيل إصدار جميع الأفلام الجديدة.