المغرب يسجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

أعلن المغرب، الأربعاء، تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية أن الحالات الجديدة ترفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 6512 حالة.



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وأوضحت أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 69358 منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب وحتى الرابعة عصر الأربعاء.

وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة إضافية، ليستقر عدد الوفيات عند 188 حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل 140 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 3131 حالة.