الجزائر تسجل 7 وفيات و186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الأربعاء 2020/5/13 07:31 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/5/13 07:31 م بتوقيت أبوظبي

سجلت الجزائر، الأربعاء، 7 وفيات و186 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية أن الإصابات الجديدة ترفع إجمالي الإصابات في االبلاد إلى 6253 إصابة. ولفتت الوزارة إلى وفاة 7 أشخاص بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 522 وفاة. وأشارت إلى تسجيل 60 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 3058 حالة.

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