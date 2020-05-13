رانيا محمود ياسين: يوجد اختلاف وليس خلاف بين والدي وعادل إمام! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعربت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين، عن سعادتها بردود أفعال الجمهور على مسلسل "فلانتينو" الذي تشارك في بطولته، مع الزعيم عادل إمام.

وقالت رانيا، في فيديو خصت به موقع "فوشيا": "اللهم لك الحمد بيجيلي كل يوم إشادة من ناس كتير على صفحاتي بمشاهدي في المسلسل، رغم إني بظهر في 3 مشاهد بالكتير بس في كل حلقة"، مضيفةً: "إحنا تعبنا كتير في المسلسل وكان المفروض نبقى في رمضان 2019، ودلوقتي بنحصد ثمار صبرنا وتعبنا وإخلاصنا وتفانينا إن كل واحد يقدم شغله بشكل كويس، ونخلي الناس مبسوطة".

وعن المسلسلات المنافسة لـ"فلانتينو" في دراما رمضان، قال رانيا: "بشوف معظم مسلسلات زملائي، لإني بهتم جدًا بالدراما، بتفرج على مسلسل الاختيار وأدعو كل الأسر لمشاهدته ومتابعته، وبطالب كل الناس الاهتمام بالأعمال الاجتماعية والوطنية، وكل شيء يعلم يضيف شيء ويربي الانتماء، لإن المشاهد بيطلع مستفيد بأشياء كتيرة، وبتمنى دايما يكون عندنا المزيد من هذه الأعمال، وأتمنى أيضًا يكون في مسلسلات دينية في رمضان".

وأردفت: "السنة دي كان المفروض يكون في مسلسل خالد بن الوليد، بس اتأجل للعام المقبل، وربنا يسهل ويكتمل العمل".

وعن حقيقة الخلاف بين والدها الفنان محمود ياسين، والزعيم عادل إمام، قالت الفنانة المصرية: "أنا مكنتش حابة أعلق على الموضوع ده بس هستغل فرصة إني موجودة وبتكلم وجها لوجه مع الجمهور علشان الكلام ميتاخدش بشكل مختلف لما بيكون مكتوب على لساني".

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وأضافت: "مكنش في خلاف بين والدي وعادل إمام، ولكن كان الموضوع اختلاف في وجهات النظر على العمل (تقصد صاحب السعادة)، الناس دي ليها رؤية وكل واحد ليه من نجوميته وتاريخه الي بيبقى عاوز يحافظ عليه، والي حصل عدم اتفاق في الشغل، والعلاقة الإنسانية لم تتأثر بين الطرفين، بل فضلت طيبة وجيدة بعد اعتذار والدي عن العمل".

واستطردت: "أكبر دليل إن مفيش حاجة بين الزعيم ومحمود ياسين، هو إن والدي كان ساند على عادل إمام في جنازة الراحل نور الشريف، ولما جالي مسلسل فلانتينو والدي أول حد شجعني على العمل مع الزعيم من غير ما أقرأ السيناريو، قالي اشتغلي علطول عادل بيجيب النجاح".

وعن الهجوم ضد الأعمال الكوميدية هذا العام باستثناء مسلسل "فلانتينو"، قالت: "الناس دايما بينتظروا كل سنة مسلسل لعادل إمام، سواء كوميدي أو دراما أو غيره، فالزعيم له من الجماهيرية الكبيرة الي تخرجه برة المنافسة مع الأعمال الكوميدية".

وواصلت: "بس أنا مقدرش أقول إن مسلسل فلانتينو كوميدي، هو درامي كوميدي، والدليل قصتي أنا وزوجي في المسلسل مفهاش أي مشاهد كوميدية تمامًا".

يذكر أن الفنان محمود ياسين كان من المفترض أن يشارك الزعيم في بطولة مسلسل "صاحب السعادة"، ولكن قيل في ذلك الوقت إنه اعتذر بسبب اعتراضه على ترتيب الأسماء على التتر، الأمر الذي نفته ابنته رانيا في وقت سابق.