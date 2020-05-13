في حلقة جديدة مميزة من برنامج المقالب الترفيهي الضخم "رامز مجنون رسمي"، يظهر الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي كضيف مع النجم رامز جلال، في حلقة "الليلة" من البرنامج الذي تعرضه
"MBC مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.
ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة،
ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أول تعليق من رامز جلال على سقوط مصور برنامجه
رامز جلال يحتفل بوصوله إلى 4 ملايين مشترك على يوتيوب
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على ضحية "رامز مجنون رسمي" الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.