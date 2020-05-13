الفنانة إليسا تهنئ الفنان فارس كرم بزواجه

هنأت الفنانة اللبنانية إليسا اليوم الأربعاء الفنان فارس كرم بزواجه.

وكتبت "إليسا" عبر حسابها على موقع التغريدات "تويتر": "‏‏بيلبقلك الفرح وإن شاء الله تعيشوا حياة حلوة.

مبروك لأوفى وأطيب الناس وبعد هالأزمة بدنا نحتفل معك، فارس كرم".

وأعلن فارس كرم زواجه رسميا بأخد البرامج الفنية، بعد الشائعات التي تساءلت عن حقيقة زواجه.

وقال فارس خلال اللقاء: "أول مرة راح أتكلم فيها وآخر مرة.. ما كنت حابب أتكلم عنها بس عشان الإشاعات الكثيرة بأن فارس أتجوز ولا ما أتجوز.

أحب أقولك أنا تزوجت فعليًا نقطة ومن أول السطر ".

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وأضاف "أنا تزوجت بعد الشائعات اللي طلعت عليا مو قبلها بس عشان تكونوا على علم"،

لافتا أنه يتمنى أن يرزقه الله بطفل ليطلق عليه اسم "كرم" على اسم والده والذى كتب اسمه على يده.

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