شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى تقدم عرضا على Amazon Music يوم الجمعة المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية كاتي بيري عن تفاصيل ظهورها يوم الجمعة المقبل عبر منصة Amazon Music، والتي ستؤدي فيها عرضا بسيطا وبثا مباشرا لاستقبال الأسئلة من متابعيها وجمهورها للرد عليها في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت الولايات المتحدة الامريكية.

ونشرت النجمة العالمية صورة لها بشعار اللايف ستريم الذي ستظهر فيه، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، لتطلب من جمهورها إرسال اسئلتهم عبر هاشتاج AmazonLive لتتمكن من الرد عليهم يوم الجمعة في البث المباشر.

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وحرصت نجمة البوب على مشاركة جمهورها بالظهور الأول لطفلتها، منذ أيام، تزامناً مع يوم عيد الأم الذي تحتفل به الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق مقطع فيديو من خلال اجرائها للمجهر بالموجات الفوق صوتية.

ونشرت نجمة البوب البالغة من العمر 35 عاماً، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، للظهور الأول لطفلتها وظهور إصبعها في المجهر، وطالبت متابعيها بضرورة البقاء داخل المنزل لعدم الإصابة بفيروس كورونا، والتهنئة بعيد الأم.





وخطفت النجمة العالمية كاتي بيري البالغة من العمر (35 عاما) أول أمس الأنظار نحوها بمجرد ظهورها في "SHEIN Together وهو حدث ضخم في محاولة لجمع الأموال لدعم المتضررين من انتشار فيروس كورونا " COVID-19 “، حيث قدمت عددا من أشهر أغنياتها التي يعشقها جمهورها.

وخلال الحدث تحدثت كاتي عن حملها قائلة: "أبكي عندما أنظر إلى أصابع قدمي أو أبكي عندما أقوم بمهام بسيطة.. أعتقد أن ذلك بسبب الهرمونات.. كما أنى حقا لست معتادة على التواجد مع الكثير من الناس في مكان ضيق أو صغير لفترة طويلة.. فأنا عادة على الخروج لأغلب الوقت"، ووجهت كاتي بيري رسالة لكل الأمهات قائلة: "أتمنى لجميع الأمهات عيد أم سعيد وأنا متحمسة للغاية. وأعتقد أنني حقا مستعدة للانضمام إلى ناديكم".