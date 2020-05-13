شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أغنية جديدة فى حلقة اليوم من البرنس.. وهيثم نبيل: مش هعيطكوا ولا داعى للقلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الملحن والشاعر والمطرب هيثم نبيل عن طرح أغنية جديدة ضمن حلقات مسلسل البرنس للنجم محمد رمضان، الذى يعرض حاليا ضمن سباق دراما رمضان 2020، وهى من كلماته وغناء أحمد سعد وتوزيع عادل حقى.

وطمأن هيثم جمهور ومتابعى المسلسل، مازحا: "اربطوا الأحزمة.. البلدوزر عنده طالعة، مش هعيطكوا.. لا داعى للقلق".

وتعاون المطرب هيثم نبيل مع النجم محمد رمضان فى 7 أغنيات من كلماته وألحانه بمسلسل "البرنس"، يتولى غناءها المطرب أحمد سعد، عدا واحدة فقط تغنيها الطفلة ملك محمد.





وقدمت الطفلة ملك، فى الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "البرنس"، الذى حقق نجاحا كبيرا حتى الآن، من بطولة النجم محمد رمضان، أغنية ضمن الأحداث "يابا"، من كلمات وألحان هيثم نبيل، وتوزيع الموسيقى عادل حقى.

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وتقول كلمات الأغنية: مين فى عز البرد باجى فى حضنه واتدفى.. مين لما ببقى انا خايفة بجرى فى ضهره واتخفى.. بعدك أنت أنا سندى مين.. فينك أنت يابا فى فين ألاقى حنان يطمن قلبى فين".

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.