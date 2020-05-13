بصورة ساخرة وقصيدة جديدة.. صلاح عبد الله يعلق على أزمة كورونا وعودة المدارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان صلاح عبد الله على مشاركة جمهوره ومتابعيه بقصيدة جديدة من تأليفه، تعليقاً على الوضع الحالي الذي يفرضه فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتوقف الكثير من الأنشطة منها التعليم وغلق المدارس.
ونشر الفنان صلاح عبد الله أبيات القصيدة عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتب: "آه يا شعب مالكش مالكة/مهما السكة حالكة، النكتة تملي حاضرة/ والقفشة تملي سالكة، صلاح عبد الله بيمسي".
وعلى جانب آخر، شارك الفنان صلاح عبد الله، منذ ايام، إحدى الكوميكسات المنتشرة على السوشيال ميديا، عن دور الفنان ضياء عبد الخالق في مسلسل الاختيار، والذى حقق نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضانى الحالي.
الفنان صلاح عبد الله نشر إحدى الكوميكسات المنتشرة عبر السوشيال ميديا، عن الفنان ضياء عبد الخالق، حيث بدأ مسيرة الفنية بدور إرهابى في فيلم كباريه، أما في مسلسل الاختيار فيجسد دور أمير جماعة يقود من خلالها الإرهابي عشماوى الذى يلعب دوره الفنان أحمد العوضى، وعلق قائلا: "سرقتها من جوز بنتي لأنها ضحكتني قوي، لماح يا جراح، ضحكت عمك صلاح".
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