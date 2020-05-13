شكرا لقرائتكم خبر عن نور حديث السوشيال ميديا بعد ضرب أحمد زاهر بقالب طوب فى "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمه اللبنانيه نور الأضواء خلال الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "البرنس" الذي يعرض حاليا علي قناة دى ام سي، وأصبحت حديث السوشيال ميديا خاصه بعد قيامها بضرب احمد زاهر " فتحي" بـ "قالب طوب" على رأسه تسببت فى فتحها، ونزف الكثير من الدماء لتكون هى الوحيدة التى استطاعت أن تشفي غليل المشاهدين من جبروت "فتحى".

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نور وزاهر

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.