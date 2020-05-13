شكرا لقرائتكم خبر عن تقييمات ضعيفة لـ فيلم توم هاردى الجديد Capone بعد أقل من 24 ساعة على طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل فيلم الممثل العالمى الإنجليزى توم هاردى الجديد Capone، على تقييمات ضعيفة جدا، التى وصلت إلى 39% على موقع Rotten Tomatoes، من قبل 60 ناقد، كما حصل على تقييم 55 على موقع imdb، وذلك بعد طرحه على منصات المشاهدة بـ مقابل مادى، منذ أقل من 24 ساعة، حيث طرح 12 مايو الجارى، على أن يبقى لمدة 48 ساعة فقط، العمل كان من المقرر أن يطرح تحت اسم Fonzo، لكن تم تغيير اسمه دون الكشف عن أسباب لذلك.

يركز الفيلم على السنوات الأخيرة لـ " Al Capone" ، عندما عانت الشخصية من الخرف، ووفقاً لملاحظات الإنتاج إن القصة تحتوى على بعض المشاهد التى يظهر فيها أن ماضيه أصبح حاضراً فى الذكريات لأصوله العنيفة والوحشية.

ركزت الإصدارات السابقة من " Al Capone" على زمن العصابات التى تعد "العدو رقم واحد" أثناء الحظر الأمريكى، وجنبا إلى هاردى يشارك كل من ليندا كارديليني، نويل فيشر، كايل ماكلاكلان، مات ديلون، كاثرين ناردوتشي، جاك لودن، السبينزا، تيلدا ديل تورو، واين بير، فى بطولة العمل.

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ومن جانب أخر قررت الشركة المنتجة لفيلم Venom 2، بطولة النجم العالمي توم هاردي، تأجيل عرض الجزء الثاني من الفيلم لشهر يونيو عام 2021، بسبب الأزمة الصحية التي يعاني منها العالم حالياً بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبالرغم من انتهاء تصوير الجزء الثاني من السلسلة الشهيرة، إلا أن شركة الإنتاج قررت تأجيل عرض الفيلم بسبب توقف عملية المونتاج التي كانت قد بدأت منذ بداية شهر فبراير الماضي.

وحقق الجزء الأول من الفيلم إيرادات وصلت إلى 856 مليون دولار حول العالم، فيلم Venom تدور قصته حول إيدى بروك التى يجسدها توم هاردى، والذى ظهر لأول مرة فى أفلام سبايدر مان، الشخصية التى تحولت من شخص عادى إلى شخص خارق للطبيعة شرير بسبب تعرضه لهجوم من كائن فضائى منحه قدرات خارقة وأصبح داخله يواجه قوى الشر والخير، ويواجه العديد من الأحداث التى يسعى للتغلب عليها والسيطرة على الكوكب.

فيلم Venom من بطولة توم هاردى، وميشيل ويليامز، ووودى هارلسون، وجينى سليت، وريز أحمد، ومارسيلا براجيو، وريد سكوت، وميشيل لى، وسكوت هيز، وماك براندت، ومن إخراج روبن فلايشر، ومن تأيف مجموعة متنوعة من الشخصيات وهم كيلى مارسيل، وسكوت روزنبرج، وتود مكفارلين، وجيف بينكنر، وديفيد ميشليني.