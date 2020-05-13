شكرا لقرائتكم خبر عن احتمالية عودة تصوير الجزء الجديد من The Batman وسط إرشادات.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترب القائمين على فيلم The Batman، بطولة النجم العالمي روبرت باتينسون، من العودة لاستئناف تصوير الجزء الجديد وسط إرشادات معينة داخل لوكيشن التصوير لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أجبر صناعة السينما على التوقف بالكامل منذ أشهر.

ووفقاً لصحيفة "فاريتي"، فإن الفيلم الجديد من المقرر أن يتم استكمال تصويره بداية من الشهر المقبل وسط تحذيرات للعاملين بضرورة اتباع تعليمات السلامة والوقاية داخل أماكن التصوير والحفاظ على التباعد الاجتماعي لعدم تفشي الفيروس القاتل.

وكانت شركة الإنتاج قد قررت توقف تصوير فيلمها الجديد The Batman، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في مارس الماضي.

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الفيلم الذي يقوم بإخراج مات ريفز، كان من المقرر ان يعرض يوم 25 يونيو عام 2021 في دور العرض السينمائي، وهو ما تم تأجيله لأجل غير مسمي حتى الانتهاء من عمليات مواجهة فيروس كورونا.





وكان الممثل الأمريكي جونا هيل رفض دوره فى فيلم "The Batman" الجديد، وكشف موقع "Variety" أن سبب رفضه للدور غير معروف إلى الآن، وعندما بدأت الأخبار فى الانتشار حول دوره، كانت الفكرة قيد التفكير بالنسبة لـ هيل.