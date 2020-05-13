شكرا لقرائتكم خبر عن "الفتوة " و"النهاية" و "خيانة عهد" فى المقدمة ويسيطرون على تريند جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتلت مسلسلات"الفتوة" للنجم ياسر جلال و"النهاية" للنجم يوسف الشريف، و"خيانة عهد" للنجمة يسرا، قائمة الأكثر بحثا بموقع "جوجل"، بألاف مرات البحث عن الحلقات السابقة .



جوجل تريند

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم: مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس .

ومسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما.

Advertisements

أما مسلسل "خيانة عهد" فيعرض على قناة الحياة فى السادسة والنصف مساء، من بطولة كل من: يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.