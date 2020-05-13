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شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم استفادوا من "الحجر المنزلي" وعادوا للقراءة..أبرزهم مور ووليز روبرتس وبيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر عدد كبير من النجوم العالمين الاستفادة من تواجدهم بفترة الحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا " covid19 " و العودة لواحدة من هواياتهم المفضلة و المفيدة و هي القراءة ، ومن أجل تشجيع معجبيهم ومحبيهم للعودة للقراءة من جديد نشر كل من هؤلاء النجوم والمشاهيرعدد من صورهم عبر صفحاتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " و ذلك في وقت " القراءة " .
جلين هاورتون
يأتي في المقدمة النجم الأمريكي جلين هاورتون الذي ظهروهو يقرأ واحد من كتبه المفضلة وذلك خلال تواجده بالحجر المنزلي الذاتي ، كذلك النجمة العالمية كريستين بيل التي ظهرت و هي ممسكه بكتاب " UNTAMED " و التي أكدت أنه واحد من أكثر الكتب المفضلة لها و يتحدث عن الكثير من الحقائق النسائية و أشارت بيل قائلة : " لم أتوقف عن الحديث عن هذا الكتاب منذ أن قرأته ، فقد سئم الجميع في عائلتي من الإشارة إلي هذا الكتاب ، لكنني لن أتوقف أبدا لأنه مثالي ".
كريستين بيل
كذلك نجمي هوليوود ديمي موروبروس ويليز اللذان يتواجدان بنفس المنزل خلال الحجر المنزلي الذاتي ، فقد ظهر النجمين مع باقي أفراد الأسرة وكل منهم ممسكا بكتاب للانتهاء من قراءته .
ديمي مور و بروس ويليز
و تضم قائمة النجوم الذين قرروا الاستفادة من أوقاتهم منذ بدء فترة الحجر المنزلي بالقراءة كل من إيما روبرتس ولي لي الين و جود أباتاو ونينا دوبراف و مات ماكجوري و غيرهم .
ايما روبرتس 1
ايما روبرتس 2
جود أباتاو
لي لي الين
مات ماكجوري
نينا دوبراف
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