شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حمية روبرت باتينسون الغذائية.. فى عيد ميلاده الـ 34 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الممثل العالمى روبرت باتينسون، بـ عيد ميلاده الـ 34، حيث ولد فى 13 مايو من عام 1986، بـ لندن، اشتهر باتينسون بـ دوره فى سلسلة twilight، وشارك من بعدها فى العديد من الأفلام أبرزها The Lighthouse، و High Life، وغيرهم، وكان من المفترض أن يعرض له فيلم Tenet، للمخرج كريستوفر نولان الذى تم تأجيله لـ يطرح فى 17 يوليو المقبل، جنبا إلى ذلك كان يقوم باتينسون بتصوير فيلمه الجديد The Batman، الذى توقف بسبب فيروس كورونا الذى أدى إلى إيقاف العمل السينمائى حول العالم.



روبرت باتينسون

أدلي باتينسون ببعض التصريحات التى نشرها موقع "Variety"، قبل عيد ميلاده بـ أيام، وهذه أبرزها، حيث قال باتينسون: "إن فيلم Tenet مجنون جدًا، حيث سافر كثيرا أثناء تصوير المشهد، مع طاقم العمل على الفيلم الجديد، وفى الأغلب كنا نقوم بـ تصوير مشهد واحد فقط فى البلد، ومن ثم نطير إلى مكان أخر".

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وأضاف باتينسون "أنا أتبع حمية غذائية محددة من أجل شخصية باتمان، حيث أنه أكل وجبة من الشوفان، بالإضافة إلى مسحوق البروتين بـ طعم الفانيليا الذى أضيفه عليه، أنها وجبة بسيطة، ولكنها تشبه بالنسبة لى الطعام المعلب".

وأنهى باتينسون حديثه قائلا " أوقفت تدريباتى على فيلم باتمان، بسبب توقف التصوير، على أن أكمل تدريباتى قبل بدء عودة التصوير من جديد"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

ويقترب القائمين على فيلم The Batman، بطولة النجم العالمي روبرت باتينسون، من العودة لاستئناف تصوير الجزء الجديد وسط إرشادات معينة داخل لوكيشن التصوير لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أجبر صناعة السينما على التوقف بالكامل منذ أشهر.

يقوم بـ إخراج فيلم The Batman الجديد المخرج مات ريفز، كان من المقرر ان يعرض يوم 25 يونيو عام 2021 في دور العرض السينمائي، وهو ما تم تأجيله لأجل غير مسمي حتى الانتهاء من عمليات مواجهة فيروس كورونا.