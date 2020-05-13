متابعة – احزروا من هنأ فارس كرم على زواجه؟

May 13, 2020
بعدما أعلن النجم فارس كرم بالفم الملآن أنه تزوج، انهالت التعليقات على مواقع التواصل من قبل المشاهير وجمهور نجم “بدنا نولعا” الذين باركوا له على الإرتباط أخيراً بمعلمة مدرسة تدعى هبة عزيز من منطقته جزين.
وحرص فارس كرم على الرد على الجميع بالشكر من خلال اعادة نشر التغريدة عبر حسابه على تويتر .
ومن بين المشاهير الذين باركوا له: نجوى كرم، مايا دياب، هيفا وهبي، اليسا، وليد توفيق، رامي عياش، ناجي اسطا، زين العمر، لورا خليل، جيسي عبده، ريتا حرب، ليليا اطرش، جيسكار أبي نادر، الشعراء نزار فرنسيس، منير بوعساف، هشام بولس، المخرج وليد ناصيف.
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