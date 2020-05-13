بوراك أوزجيفيت يقدم هدية جديدة لزوجته فهرية أفجان.. كم بلغت تكلفتها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما تزال الصور التي نشرتها الفنانة التركية فهرية أفجان برفقة طفلها كاران، تتصدر حديث وسائل الإعلام المختلفة، وفي كل مرةٍ لسببٍ مختلف؛ إذ جاءت صدراتها الأخيرة بسبب الساعة التي كانت ترتديها فهرية وظهرت في الصور.

وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة "Milliyet" التركية، فإنَّ الساعة التي لفتت الانتباه وظهرت بها النجمة البالغة من العمر 33 عامًا، كانت هديةً من زوجها الممثل التركي بوراك أوزجفيت؛ إذ قدمها لها بمناسبة عيد ميلادها.

كما أشارت الصحيفة إلى أنَّ الساعة من طراز "أوديمار بيغيه"، وهي شركة سويسرية متخصصة في صناعة الساعات، ويبلغ ثمنها 300 ألف ليرة تركية أي ما يعادل 43 ألف دولار أمريكي، حيث جاءت من الذهب الخالص عيار 18.

وهذه الساعة لم تكن الوحيدة التي يقدمها بوراك كهديةٍ لزوجته، إذ سبق له أن قدم لزوجته ساعة من طراز "رولكس" باللون الذهبي، يبلغ ثمنها قرابة 170 ألف ليرة تركية أي ما يعادل 25 ألف دولار أمريكي، كان قد قدمها لها كعربون محبةٍ واعترافٍ منه لتضحيتها عن عملها في سبيل البقاء إلى جانب ابنهما ورعايته.

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وعلى صعيدٍ آخر، كان الفنان التركي بوراك أوزجفيت قد كتب معلقا على الصور التي نشرتها فهرية بالقول: "عشقي"، لترد عليه فهرية بإيموجي "القلب".

كما قام بتوجيه رسالةٍ لهما قال فيها: أشتاق لكما فهرية وطفلي الجميل، لكن ظروف التصوير تمنعني من رؤيتكما كثيرًا، صوركما تحقق انتشارًا كبيرًا وتصلنا من الجماهير الكثير من رسائل الحب".

يُذكر أنَّ الصور التي نشرتها فهرية حازت على الكثير من الإعجاب وكان للجمهور الرأي فيها؛ إذ وصف جزءٌ كبير منه الطفل "كاران" بالعديد من الأوصاف التي كان أهمها بأن الطفل يملك "كاريزما مفرطة"، مشيرين إلى أنَّ كاران والذي ظهر في إحدى الصور عابس الوجه، يشبه والده، قائلين "الولد سر أبيه" فعلا كما يقول المثل.