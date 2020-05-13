الفنان حمدي الميرغني ضيف برنامج "خلي بالك من فيفي"

تستقبل الفنانة فيفي عبده، الفنان حمدي الميرغني، اليو الأربعاء، في برنامجها "خلي بالك من فيفي" الذي يعرض على

"MBC مصر" في تمام الحادية عشر والنصف مساءً، وتُعاد الحلقة الساعةً الثالثة والنصف بعد منتصف الليل.

"خلي بالك من فيفي" هو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على إستضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحه

بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد، ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام.



Advertisements

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

محمد ثروت ضيف برنامج "خلي بالك من فيفي" على MBC مصر

نجلاء بدر ضيفة «خلي بالك من فيفي» مع فيفي عبده «الليلة»