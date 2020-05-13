نداء شرارة تطرح دعاء "كافئتني بعد الصبر

القاهره-لايف ستايل طرحت الفنانة نداء شرارة دعاءً جديدا، يحمل اسم "كافئتني يا رب" ضمن سلسلة الأدعية التي تطرحها منذ قدوم شهر رمضان الكريم. وتقول كلمات الدعاء:" اللهم يا رحمن يا رحيم، أسألك بأن ترحمنا وتغفر لنا ذنوبنا اللهم أرحني بعد التعب، واسعدني بعد الحزن". يذكر أن نداء شرارة طرحت مؤخرا عددا من الأدعية الدينية منها: "اللهم إني أسألك"، "إني ظلمت نفسي"، "ارحم أخي" و"صيام الصائمين"، و"سبحان من هو"، و"يا قاضي الحاجات". Advertisements قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : نداء شرارة تحيي ثلاث حفلات غنائية في مصر نداء شرارة تعلن إصابتها بالاكتئاب

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