إليسا تكشف عن مفأجاة لمحبيها في عيد الفطر

كشفت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ أنها تحضّر مفاجأة لمحبيها بمناسبة عيد الفطر، وهي طرحها أغنية من ألبومها الجديد.

وكتبت إليسا في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "ماذا عن طرح أغنية من ألبومي الجديد خلال الأيام المقبلة للاحتفال بالعيد، ما هي الأغنية التي تريدون الاستماع إليها؟".

وكانت إليسا قد كشفت أيضاً تفاصيل جديدة تتعلق بألبومها المنتظر، وقالت: "التباعد الإجتماعي حين الإحتفال بتسجيل آخر أغنية من الألبوم، بعد أربعين يوماً على التأجيل بسبب فيروس كورونا، الألبوم أصبح جاهزاً، ويمكننا أخيراً القول أنه سيكون هناك شيئاً إيجابياً في 2020". قد يهمك أيضا: "هنغني كمان وكمان" لـ إليسا تحقق 5 ملايين مشاهدة على اليوتيوب إليسا تنتهي من تسجيل الأغنية الأخيرة من ألبومها الجديد

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