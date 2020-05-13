شكرا لقرائتكم خبر عن آيتن عامر ناعية إبراهيم نصر :" فنان عظيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة آيتن عامر، الراحل إبراهيم نصر الذى توفى أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 70 عاما، ونشرت آيتن عامر عبر حسابها على إنستجرامن صورة للراحل من فيلم " اكس لارج"، وكتبت آيتن على الصورة، قائلة:"الله يرحمه و يغفر له الفنان العظيم إبراهيم نصر".

توفى إبراهيم نصر فجر أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 70 عاما، وتم تشييع الجثمان من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، ودفن بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

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الراحل إبراهيم نصر ممثل كوميدي، ولد في حي شبرا بمدينة القاهرة في عام 1946، حاز على درجة الليسانس من كلية الآداب في عام 1972، وحصل على عدد من الجوائز والميداليات نتيجة مشاركاته في فريق التمثيل بالجامعة، بدأ حياته بتقليد النجوم، وعمل بعدها خلال مشواره في عدد كبير من الأدوار المساعدة بين المسرح والسينما والتليفزيون، لكن شهرته الكبرى كانت من خلال برنامج (الكاميرا الخفية) الذي اعتاد تقديمه في شهر رمضان لعدة سنوات محققا نجاحا مدويًا.

الفنان الكبير الراحل إبراهيم نصر كان له باع طويل مع برامج الكاميرا الخفية، حيث أصبح من أهم روادها على مدار أكثر من عقدين من الزمان، وارتبطت الكاميرا الخفية باسمه، رغم أن هناك من سبقوه فى تقديمها وأعقبه العديد من الشباب فى تقديم برامج المقالب، لكنه ظل اسمه هو الأبرز والأهم الذى ارتبط بالكاميرا الخفية.