س و ج .. كل ما يجب معرفته عن كليب "Racks 2 Skinny " لفريق "Migos"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فريق الهيب هوب الأمريكي " Migos " قررأن يعطي جانب ترفيهي لكل عشاقه ومحبيه في ظل تواجدهم في الحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا " COVID-19 "، حيث اطلق عمل غنائي جديد يحمل اسم " Racks 2 Skinny " . ما هي تفاصيل إطلاق فريق "Migos" أغنية "Racks 2 Skinny " ؟ أطلق فريق الهيب هوب الشهير "Migos" أغنية " Racks 2 Skinny " قبل ساعات من إطلاق الكليب الخاص بالعمل علي القناة الرسمية للفريق علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " ، حيث تم إعداد الأغنية من داخل منازل أعضاء الفريق الشهير حيث كانوا يلتزموا بالحجر المنزلي الذاتي، وكليب " Racks 2 Skinny " شارك في إخراجه أعضاء فريق MIGOS و جوزيف ديسروسيارز . ماذا عن نسبة مشاهدة الكليب في الساعات الأولي من إطلاقه ؟ Advertisements استطاع كليب " Racks 2 Skinny " أن يحقق 1.2 مليون مشاهدة علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " خلال يوم واحد فقط . ما هي الأغنية التي أطلقها فريق MIGOS قبل أيام من إطلاق " Racks 2 Skinny "؟ قبل أيام من إطلاق فريق الهيب هوب الشهير للكليب الجديد " Racks 2 Skinny " كان فريق MIGOSقد أطلق أغنية " Taco Tuesday " التي حققت نجاح ملحوظ فور إطلاقها .

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