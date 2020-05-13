شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا ومادونا وروبرت دي نيرو مهددون بنشر أسرارهم بسبب هاكرز..اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت إحدى شركات المحاماه الكبرى في العالم، والتي تتعامل مع الأغنياء والمشاهير مثل ليدي جاجا وروبرت دي نيرو وإلتون جون ومادونا للاختراق، مما يهدد بنشرالأسرار القانونية للنجوم.

واخترق هاكرز من مجموعة "REvil وهي أكثر مجموعات القرصنة سيئة السمعة في العالم، موقع شركة Grubman Shire Meiselas & Sacks، وهي شركة معروفة بصفقاتها الكبرى مثل ضبط أمور التعاقد مع المشاهير، مهددة بنشر التفاصيل القانونية لعملائها، وفقا لصحيفة" التايمز" البريطانية.

وبعد عملية الاختراق، تعطل الموقع الإلكتروني لشركة المحاماه الأمريكية ـ ويدعي الهاكرز أن لديهم 756 جيجابايت من البيانات بما في ذلك العقود واتفاقيات عدم الإفشاء وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني والمراسلات الخاصة.

وطلبت "REvil"، التي يُزعم أنها من أوروبا الشرقية، فدية بقيمة 21 مليون دولار بعد التسلل للشركة وسرقة رسائل بريد إلكتروني وعقود وتفاصيل شخصية.

وأخطرت شركة المحاماه عملاءها بما في ذلك ليدي جاجا ومادونا ولايزو بخرق كبير للبيانات بعد نشر المتسللين وثائق مسروقة.

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وقالت الشركة: "يمكننا أن نؤكد أننا وقعنا ضحية هجوم إلكتروني، لقد أبلغنا عملاءنا وموظفينا، ووظفنا خبراء العالم المتخصصين في هذا المجال ونعمل على مدار الساعة لمعالجة هذه المشكلة".

ووفقًا لشركة Emsisoft للأمن السيبراني، نشرت المجموعة مقتطفات من عقد متعلق بجولة مادونا الأخيرة، كما نشرت عقدًا وقعته المغنية كريستينا أجيليرا، وعقدًا آخر يتعلق بمغنية الراب لايزو.

ويظهر إصدار آخر قائمة ملفات بأسماء المشاهير، بما في ذلك والممثلة باربرا سترايساند وبيت ميدلر وماريا كاري، ونيكي ميناج، والممثلات بريانكا تشوبرا وإدينا مينزيل.

وفتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا في الأمر، حيث دخل المتسللون إلى النظام بينما كان الجميع منشغلين وسط جائحة انتشار فيروس "كورونا".