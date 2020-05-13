شكرا لقرائتكم خبر عن "هتتجوزيه..اه هتجوزه"..ياسمين عبد العزيز تنشر حوارها مع طليقها فى "ونحب تانى ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها على انستجرام، جزءا من الحوارالذى دار بين شخصية "غالية"، التى تجسدها فى مسلسل "ونحب تانى ليه"، وبين طليقها عبد الله، والذى يجسده شريف منير، حيث يسألها عبد الله عن علاقتها بمراد قائلا، "هتتجوزيه"، لترد غالية "اه هتجوزه"، لتظهر علامات خيبة الأمل على وجه عبد الله.



ياسمين عبد العزيز وشريف منير

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تعليقات متابعى ياسمين، جاءت أغلبها تشيد بأداءها، وبالمسلسل نفسه، وبقصته وواقعيته، وأيضا الرومانسية الواضحة فى المشاهد التى تجمع ياسمين عبد العزيز، مع كريم فهمى، والتى أصبحت حديث "السوشيال ميديا"، بالتزامن مع ظهور شخصية مراد.

مسلسل ونحب تاني ليه يعرض علي قناة CBC ، و CBC دراما بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، كريم فهمي ، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، احمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفنى.