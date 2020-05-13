شكرا لقرائتكم خبر عن طبيعية وعايزين نواسيها..هكذا تفاعل متابعي جومانا مراد مع مشهد وفاة أبوها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت الفنانة جومانا مراد ردود فعل كبيرة علي دورها في مسلسل "خيانة عهد" التي تلعب فيه شخصية "شيرين" خاصة بعد مشهد الأمس بعد وفاة والدها خلال الأحداث ورفض أمها دخولها لرؤيته ثم طردها من العزاء، .. وذلك استمراراً للتحولات الشديدة التي تمر بها جومانا مراد من خلال الشخصية، فمع الحلقات الأولي تظهر جومانا بشخصية الفتاة الثرية التي تتلاعب بشاب أصغر منها في علاقة حب رغم فارق السن الكبير بينهما لصالحها، ومع مرور الوقت تتضح أنها مؤامرة خططت لها ببراعة مع خالة هذا الشاب هشام "خالد أنور" بهدف الانتقام من "عهد" يسرا بأذية ابنها وإدمانه.

ومع وصول حدة الأحداث إلي ذروتها وسخونتها كانت شخصية شيرين محور الأحداث كالعادة بعدما انكشفت المؤامرة وعرف هشام أن إدمانه جاء نتيجة مؤامرة خططت لها مع خالته فرح "حلا شيحة" ببراعة قبل أن يتوفي ثم تتضارب المشاعر لدي شيرين ما بين إحساس بالندم وخوف من فرح "حلا شيحة"، ثم شهدت الأحداث تحول مرة أخري وتلعب شيرين تلك المرة لصالح يسرا والدة هشام من أجل الانتقام من "فرح".

التقلبات التي شهدتها شخصية "شيرين" خلال مسلسل "خيانة عهد" لم تقف عند هذا الحد، وإنما اتضح جانب آخر في شخصيتها مؤخراً بعدما ظهرت في دور الفتاة الشعبية التي اعتادت علي الإيقاع بالرجال بغرض المال، قبل أن تتلاعب بها حلا شيحة في خطتها تجاه ابن شقيقتها وتمثل دور الفتاة الثرية، ومع كل تلك التحولات في الشخصية نجحت جومانا مراد في نيل ثناء قطاع كبير من متابعي المسلسل مثلما ظهر في التعليقات علي السوشيال ميديا، والتي زادت بصورة أكبر مع حلقة الأمس، ومحاولتها في احد المشاهد رؤية والدها بعدما علمت بوفاته إلا أنها أمتها قامت بطردها من العزاء وأخبرتها بأن وصية أبوها تتمثل في عدم السماح لابنته برؤيته أو حضور عزاءه، وبالتالي احتار الكثيرين ممن يتابعوها ويتابعوا المسلسل فى شخصية شيرين حيث وصفها البعض بأنها طيبة دفعتها الظروف لذلك ثم رآها آخرين فى منتهي الشر، وهو ما اعتبره كثيرين يحسب لها في أداء الشخصية علي مدار حلقات المسلسل.



جومانا مراد فى خيانة عهد



جومانا مراد وحلقة الامس

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جومانا مراد وتعليقات على شخصية شيرين



