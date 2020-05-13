شكرا لقرائتكم خبر عن براين أدامز غاضبا: ألغيت حفلتي بلندن بسبب كورونا .. العالم كله متوقف الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجم العالمى براين أدامز عن غضبه إزاء تأجيل حفلته والتي كان مقرر لها اليوم وغدا، بقاعة ألبرت الملكية فى لندن، قائلا :"الحفل ألغي بسبب أكل الخفافيش، وأسواق بيع الحيوانات، وأوغاد جشعين يصنعون الفيروسات".

وتابع عبر حسابه بموقع "أنستجرام" : "العالم كله متوقف الآن، ناهيك عن الآلاف الذين عانوا من هذا الفيروس أو ماتوا بتداعياته"، داعياً الصينيين إلى أن يتحولوا إلى "نباتيين"، مضيفا :" لقد كانت تجربة رائعة في عزلة مع أطفالي وعائلتي ، لكنني أفتقد أسرتي الأخرى وفرقتي وطاقمي ومعجبيني. اعتنوا بأنفسكم وآمل أن نتمكن من اللقاء مرة أخرى قريبًا".

وفسرالبعض تعليقه بالعنصرى وأنه معادي للصينين، مما دفعه للإعتذار، قائلا :"اعتذر لكل من شعر بالإساءة بسبب تغريدتي أمس.. أنا أحب كل الناس".

وتابع :"ليس هناك أي عذر لتغريدتي، أردت فقط أن أضيء على المعاملة القاسية والرهيبة التي تتعرض لها الحيوانات في تلك الأسواق التي يحتمل أن تكون مصدراً للفيروس، والترويج للأنظمة الغذائية النباتية".

يذكر أن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر للمرة الأولى داخل الصين، داخل مدينة ووهان ومنها انتقل إلى كافة العالم، وتسعى الدول إلى اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية للسيطرة عليه، وفيما تواصل معامل الأبحاث فى مختلف دول العالم العمل بشكل سريع من أجل التوصل إلى لقاح أو علاج فعال ضد الفيروس فى أقرب وقت ممكن.

ومن ناحية أخرى وصل عدد حالاة الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم لأكثر من 293 ألف حالة، وتخطت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد فى مختلف دول العالم حاجز المليون و600 ألف حالة، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز" المتخصص فى رصد أرقام الإصابات بالفيروس فى مختلف أنحاء العالم، ويواصل فيروس كورونا المستجد فى مختلف دول العالم انتشاره، حيث تم تسجيل أكثر من 4 ملايين و300 ألف حالة.