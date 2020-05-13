شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصور الأولى من مسلسل "سيدة البحيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نيتفلكيس عن الصورالأولى من مسلسل "سيدة البحيرة"، وهو العمل المأخوذ من وحي الكتاب الأفضل مبيعًا الصادر عن صحيفة نيويورك تايمز بنفس الاسم، من تأليف "توم ويلر" و"فرانك ميلر".

ويعيد المسلسل تجسيد الأسطورة "الآرثريّة" التي تُروى من منظور "نيميو" تلك الشابّة ذات الموهبة الغامضة التي يشاء لها القدر أن تتحول إلى "سيّدة البحيرة" ذات القوى الشديدة (والمأساوية) ففي أعقاب وفاة والدتها تجد ضالتها في شريك غير متوقع وهو "آرثر" أحد المرتزقة المتواضعين وذلك في سعيها للوصول إلى "مارلين" لتسليمه السيف القديم.

وعلى مدار رحلتها، ستكون "نيميو" رمزًا للبسالة والتمرُّد ضد جماعة "القنّاصة الحُمر" المُروّعة وشريكهم المتواطئ معهم "الملك أوثير".

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يتناول مسلسل "سيدة البحيرة" قصّة نشأة وتطور البطلة ويزخر بموضوعات وقضايا شائعة ومألوفة في عصرنا الحالي على غرار إبادة العالم الطبيعي والإرهاب الديني والحروب العبثية واستلهام جرأة القيادة لمجابهة المستحيل.

المسلسل من بطولة "كاثرين لانجفورد" (في دور "نيميو")، "ديفون تيريل" (في دور "آرثر")، "جوستاف سكارسجارد" (في دور "مارلين")، "دانيال شارمان" (في دور الراهب الباكي)، "سيباستيان أرمستو" (في دور الملك "أوثير بندراجون)، "مات ستوكو" (في دور "جاوين")، "ليلي نيومارك" (في دور "بيم")، "شالوم برون فرانكلين" (في دور "إغرين")، "إميلي كوتس" (في دور الراهبة "آيريس")، "بيلي جنكينز" (سكويرل)، "بيلا داين" (في دور "الرمح الأحمر") و"بيتر مولان" (في دور "البابا كاردن").