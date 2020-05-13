شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رشدى والد ريهام حزنا عليها والقبض على مدحت فى "فرصة تانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "فرصة تانية" بوفاة رشدى (أشرف زكى) بعد دفنه لابنته ريهام (أيتن عامر) مباشرة حزناً على فراقها، ثم يتم القبض على مدحت (دياب) فى الفيلا التى يختبىء فيها ويتم التحقيق معه ومواجهته بالمخزن الخاص به فى المريوطة والذى عثروا فيه على بضاعة كبيرة من المخدرات، وتأمر النيابة بحسه 4 أيام على زمة التحقيق.

يزوره عبد الفتاح (صبرى عبد المنعم) ابنه مدحت فى السجن، لدعمه ويؤكد أنه لن تركه وسيظل بجانبه رغم كل ما فعله فيه ووضعه فى دار مسنين طوال السنوات الماضية، بينما يطلب عبد الرحمن (محمد أبو داود) من ابنته مريم (هبة مجدي) التنازل عن أموال مدحت له وانه لو خرج من التحقيقات لابد أن تترك له أمواله فى مقابل طلاقها ولكن مريم ترفض تماماً.

تذهب رنا (ابتهال الصريطى) إلى زوجها سامح (ادوارد) فى الشركة بعدما أرسل لها أحد الموظفين فيها صوراً لزوجها مع صافى (هبة عبد الغنى) سكرتيرة سامح الذى يعترف لزوجته بأنه يبحث عن امرأة تجعله أكثر اهتماماتها وأن يكون رقم واحد فى حياتها بعدما اكتشف أن ذلك غير متواجد فيها، وتغادر رنا الشركة غاضبة وتطلب مقابلة صافى للتحدث معها.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.



مسلسل فرصة تانية الحلقة 19

Advertisements



مسلسل فرصة تانية الحلقة 19



مسلسل فرصة تانية الحلقة 19



مسلسل فرصة تانية الحلقة 19 (4)



مسلسل فرصة تانية الحلقة 19



مسلسل فرصة تانية الحلقة 19