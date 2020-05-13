شكرا لقرائتكم خبر عن حالتين طلاق وعلا تشفى غليل المشاهدين بضرب فتحي فى مسلسل "البرنس".الحلقة 19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، العديد من المشاهد واللقطات التى لفتت أنظار متابعة المسلسل، خاصة وأنه استطاع أن يحقق نجاح كبير فى هذا الموسم، فتصدرت النجمة نور اللبنانية بشخصية "علا" فى هذه الحلقة بعد أن قامت بصفع "فتحى" أحمد زاهر بـ "قالب طوب" على رأسه تسببت فى فتحها، ونزف الكثير من الدماء لتكون هى الوحيدة التى استطاعت أن تشفي غليل المشاهدين من جبروت "فتحى".

أما حالتين الطلاق فكانت الأولى، بعد أن تضامن "دكتورة شيماء" دنيا عبد العزيز مع "علا" أثناء ضربها لـ "فتحى"، واستغلت الفرصة أمام الجميع وطلبت منه الطلاق، ليلبى رغبتها بعدما كان يرفض ذلك، وقام بدفعها، وأحتوتها "أم علا" واستضافتها فى منزلها.

أما حالة الطلاق الثانية، فكانت بعد حصول "عبد المحسن" أدوارد، على ميراثه من المنزل، عاد إلى منزله وقام بتطليق زوجته "الراقصة عظيمة" بدرية طلبة، وترك لها المنزل واصطحب معه "لوزة" مساعدة زوجته الراقصة والتى تجسدها مروة الازلى، ليتزوج منها.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.