شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مشاهد من"البرنس" تتربع على تريند يوتيوب..ومشهد "مريم" يحقق 3 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان علي موقع "يوتيوب" حيث دخلت 6 مشاهد من المسلسل فى الحلقتين الماضيتين فى قائمة الأكثر رواجا بملايين المشاهدات، وخاصة مشهد الطفلة فريدة حسام أو "مريم" والتي تقوم بدور ابنة الفنان محمد رمضان فى المسلسل بعد أن تركها عمها الفنان أحمد زاهر فى الشارع، حيث تخطي المشهد حاجز 3 مليون مشاهدة حتي الآن.

ومشهد آخر لضرب الفنانة "نور" والتي تجسد شخصية "علا" للفنان أحمد زاهر "فتحي"، ومشهد رفض "رضوان" محمد رمضان أن يكون كبير للسجن.

وكذلك مشهد أول مقابلة لرضوان مع أشقائه فى السجن، وإرغامه علي بيع المنزل، بعقد بيع قديم، بعد تهديد الاخير بابنته، والمشهد الأخير كان لإنقاذ مريم علي يد سائق ميكروباص الذي يأخذها من الشارع إلى منزله، ويقوم بدوره الفنان "محمد جمعة".

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و حققت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، نجاحا جماهيريا كبيرا، بعد المشهد الصعب الذى أداه النجم أحمد زاهر، وهو يترك الطفلة فريدة حسام التى تجسد شخصية "مريم" ابنة محمد رمضان فى الشارع، وهى تبكى، فى مشهد أبكى المشاهدين.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.