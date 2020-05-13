شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "ونحب تاني ليه": كريم فهمي يتقدم للزواج من ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 19 من مسلسل "ونحب تاني ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز ، طلب مراد السويفي " كريم فهمي " من غالية عبد الرحمن " ياسمين عبد العزيز " تحديد موعد للتقدم لخطبتها، وتوافق والدتها عائشة " سوسن بدر " علي تحديد الموعد ، وبالفعل يأتي كريم الذي يتغزل في ياسمين عقب دخوله المنزل، ثم تقابله سوسن بدر ومن خلال حديثها معه تنصحه أن يتريث في التفكير لأن وضع ياسمين مختلف فهي مطلقة ولديها طفلة علي عكسه فهو لم يسبق له الزواج .

يؤكد كريم أنه علي علم بكل التفاصيل وأنه سيعامل تيا ابنة ياسمين وكأنها إبنته ، وهنا تفصح سوسن عن سعادتها وأطمئنانها له وتوافق علي الزواج، وبعد إنصرافه تطلب سوسن من ياسمين تحديد موعد لمعتصم " عماد رشاد " حتي يأتي لخطبتها ، وفي مشهد كوميدي يأتي عماد رشاد وتبدأ غالية في ترديد نفس الكلام الذي قالته أمها أثناء مقابلة كريم ولكنها توافق في النهاية علي الزواج .

وفي مشهد أخر يجمع بين كريم فهمي وصبا الرفاعي بعدما كشفت له مؤامرة ابن عمه ايهاب فهمي ، طلبت منه أن يحميها من ايهاب السويفي وإياد ، ولكنه اقترح عليها ان تسافر لبلدها لبنان ، ولكنه اكتشف إن إيهاب قد سحب منها الباسبور الخاص بها حتي يضمن بقائها ، وتلح عليه أن تبقي بجواره وهنا تفصح له عن حبها له ولكنه يصدها ، ويطلب منها ان تتعاون معه للإيقاع بابن عمه إيهاب السويفي وتوافق علي الفور .

مسلسل ونحب تاني ليه يعرض علي قناة CBC ، و CBC دراما بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، كريم فهمي ، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، احمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني .