تزوجت ولهذا السبب أخفيت الأمر.. فارس كرم يعلن زواجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

كشف المطرب اللبناني، فارس كرم، عن زواجه رسميًا لأول مرة، بعد عدد من الشائعات التي طاردته الفترة الماضية.

وخلال لقاء مع برنامج "سوالف رمضانية"، قال "كرم"، إن أكثر شئ تلح به والدته عليه هو أن يتزوج، وعندما سأله المذيع هل مازلت أعزب، قال له: "أول مرة راح أتكلم فيها وأخر مرة، لإني بحب أفصل بين حياتي الشخصية والحياة الفنية".

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وأضاف: "ما كنت حابب أتكلم عنها بس عشان الإشاعات الكثيرة بأن فارس أتجوز ولا ما أتجوز.. أحب أقولك أنا تزوجت فعليًا نقطة ومن أول السطر".

وتابع:"أنا تزوجت بعد الشائعات اللي طلعت عليا مو قبلها بس عشان تكونوا على علم".

فارس كرم، معروف عنه إنه أشهرعازب في الوطن العربي، وطاردته العديد من شائعات الزواج قب أن يكشف عن زواجه.