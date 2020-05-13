وائل الفشني يقدم "ما تدمعيش ياما" في حفل "مناجاة2" غدًا‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف الفنان وائل الفشني عن استعداده؛ لتقديم أغنية "ما تدمعيش ياما"، للمرة الأولى في حفل غنائي، وذلك خلال مشاركته بالحفل المقام غدًا تحت عنوان: "مناجاة2"، والذي يشارك فيه مع الفنان محمد ثروت، وأحمد سعد، والمنشدين مصطفى عاطف ومحمود هلال، والشيخ إيهاب يونس، والمقرر عرضه في العاشرة مساء غدٍ الخميس عبر قناة مستقبل وطن على يوتيوب،

الحفل يقام بدون جمهور، في فيلا الفنان محمد ثروت، وانضم للمشاركة به الفنان أحمد سعد، والمنشد محمود هلال، إلى جانب الشيخ إيهاب يونس، والمنشدين وائل الفشني، ومصطفى عاطف، ووجه الفنان محمد ثروت في بيان صحفي له، الشكر لقناة مستقبل وطن على دعمهم غير المحدود لحفل "مناجاة" شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أن اختيار الحفل؛ لتدشين القناة جاء نوعًا من مشاركة الجمهور هذه الأجواء الخاصة جدًا في العشر الأواخر من رمضان وأيضًا دعمًا لشباب المنشدين وإحياءً لهذا الفن المتفرد الذي تتفوق فيه مصر.

وقال المنشد محمود هلال: "رمضان له طقوس خاصة، ولكنها تختلف هذا العام بسبب ظروف أزمة ڤيروس "كورونا"، ولكن دورهم كمنشدين يأتي بالتواصل مع الجمهور، والوصول إليهم عبر كل القنوات المتاحة ومشاركتهم الأجواء الإيمانية والروحانية للعشر الأواخر من شهر رمضان، رغم إن التواجد وسط عمالقة الإنشاد والابتهال في حفل بهذا الحجم بدون جمهور تعتبر صعبة؛ لأن: "المؤدي يفتقد تفاعل الجمهور وردود أفعالهم وتواصله مع روحهم، ولكنه تحدٍ جديدٍ، سعيدٌ بالمشاركة فيه".

المنشد مصطفى عاطف من جهته قال: "حفل "مناجاة الأول" كان تجربة جديدة ومختلفة تحمس لها من أول يوم، وإقامته للمرة الثانية دليل على استمرارية النجاح خاصة مع وجود مدرسة كبيرة ممثلة في الأستاذ محمد ثروت الذي نتعلم منه خلف المسرح، وعلى خشبته، ونجح أن يشجعنا؛ لإخراج طاقاتنا خلال الحفل الأول، وبإذن الله يستمر النجاح هذه المرة.

وأكد المنشد وائل الفشني أنه يعد لغناء "ما تدمعيش ياما" من مسلسل الاختيار لأول مرة لايڤ غدًا في الحفل، إذ أصبحت تخلق لديه نوعًا من التواصل مع روح الشهيد المنسي الذي لم يعرفه في حياته، ولكن استشهاده وحياته تلمس حياة كل واحد فينا.