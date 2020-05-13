محمد اسماعيل - القاهرة - قال الفنان محمد فراج، أن أول شئ سيفعله بعد انتهاء فترة الحظر، إنه سيتزوج.
وأضاف "فراج"، خلال وجوده في برنامج "نجوم في الحجر" على راديو "اينرجي"، إنه سيقوم ايضًا باستكمال تصوير مسلسل "تقاطع طرق"، مع منى زكي.
كما كشف عن محاولته استغلال وقته في معرفة نفسه والتقرب من الله خاصة أنه أول رمضان منذ 10 سنوات يمر عليه دون تصوير.
مسلسل "تقاطع طرق"، خرج من الماراثون الرمضاني الحالي، بسبب أزمة فيروس كورونا، وخاصة وأن المسلسل يتطلب تصوير عدد كبير من مشاهده خارجيًا، المسلسل بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد فراج: هذا أول شيء سأفعله بعد انتهاء فترة الحظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.