محمد فراج: هذا أول شيء سأفعله بعد انتهاء فترة الحظر

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الفنان محمد فراج، أن أول شئ سيفعله بعد انتهاء فترة الحظر، إنه سيتزوج.

وأضاف "فراج"، خلال وجوده في برنامج "نجوم في الحجر" على راديو "اينرجي"، إنه سيقوم ايضًا باستكمال تصوير مسلسل "تقاطع طرق"، مع منى زكي.

كما كشف عن محاولته استغلال وقته في معرفة نفسه والتقرب من الله خاصة أنه أول رمضان منذ 10 سنوات يمر عليه دون تصوير.

مسلسل "تقاطع طرق"، خرج من الماراثون الرمضاني الحالي، بسبب أزمة فيروس كورونا، وخاصة وأن المسلسل يتطلب تصوير عدد كبير من مشاهده خارجيًا، المسلسل بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد.