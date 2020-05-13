مها أحمد :"يارب أحمد إبني وحبيبك أمانة بين إيديك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

دعت الفنانة مها أحمد، لابنها أحمد مجدي كامل، من خلال حسابها بموقع "إنستجرام".

وكتبت "مها": "يارب أحمد إبني وحبيبك أمانة بين إيديك، حافظلي عليه وإبعد عنه كل شر ونجيه يارب العالمين".

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وعلى الرغم من كشف مها أحمد تفاصيل ما يمر به نجلها، من حالة مرضية، إلا أن عدد من متابعيها تفاعل مع التدوينة، وحرصوا على الدعاء لابنها بالشفاء العاجل.

أحمد مجدي هو الإبن الأكبر للثنائي مها أحمد ومجدي كامل، وهو من ذوي القدرات الخاصه ويعاني من صعوبة في الحركة وقد سبق سافروا لعلاجه منذ سنوات ماضية لألمانيا.