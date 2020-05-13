تراند اليوم : لماذا كان يطلب مبارك مشاهدة "الكاميرا الخفية" قبل عرضها في رمضان؟



اكتسب الفنان المصرين، إبراهيم نصر، الذي رحل أمس عن عمر ناهز 70 عامًا، شهرة واسعة في مصر والعالم العربي مع برنامج المقالب "الكاميرا الخفية"، الذي بات من أهم القائمين عليه على مدى نحو عقدين.

وشاءت الأقدار أن يرحل نصر في شهر رمضان الذي اعتاد خلاله على مدى سنوات طويلة إضحاك الملايين عبر برنامجه "الكاميرا الخفية".

وكشف طارق نور، مالك أكبر شركات إعلانات في مصر، أن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان يطلب مشاهدة حلقات البرنامج قبل عرضه على شاشة التليفزيون المصري في رمضان.

وروى نور، أنه بعد الانتهاء من تصوير حلقات الموسم الثاني من برنامج "الكاميرا الخفية" سافر إلى الغردقة من أجل رحلة استرخاء لمدة 10 أيام، وذلك قبل يوم واحد من استطلاع رؤية هلال رمضان، جاء وفد من الرئاسة لطلب الحصول على شرائط البرنامج.

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وقال نور لموقع "في الفن"، إن مجموعة من الأشخاص من قبل رئاسة الجمهورية توجهوا إلى شركته بشارع نوال في الدقي يطلبون شرائط حلقات الموسم الجديد من "الكاميرا الخفية" لأن الرئيس حسني مبارك يرغب في مشاهدة الحلقات كاملة قبل العرض نظرًا لأنه أحبها كثيرًا في الموسم الأول.

وأضاف أنه عاد خصيصًا للقاهرة من أجل الإفراج عن الشرائط، وتسليمها إلى رئاسة الجمهورية، بناءً على طلب مبارك.

يذكر أن إبراهيم نصر له باع طويل مع برامج "الكاميرا الخفية"، حيث أصبح من أهم روادها على مدار أكثر من عقدين من الزمان، ومن أشهر الشخصيات التي أداها شخصية "زكية زكريا".

