تراند اليوم : فيديو| تهديد "أحمد زاهر" بسبب دوره في مسلسل "البرنس"

كشف مقطع فيديو عن مكاملة تهديد تلقاها الممثل المصري أحمد، بسبب دوره ضمن أحداث مسلسل "البرنس" المشارك في رمضان 2020.

وعلى الرغم من محاولته عبثًا تأكيد أن ما يقوم به تمثيل، إلا أن ذلك لم يبدو مقنعًا لفتاة اتصلت بزاهر، ووجهت له خلالها انتقادات بسبب تخليه علن ابنة رضوان البرنس (محمد رمضان) في المسلسل.

وبعد محاولته إقناعها بأن هذا في سياق الداما، وأن فتحي هو الذي ترك الطفلة وليس هو، دخل زوج الفتاة على الخط، وتوعد زاهر: قائلاً: إيه اللي أنت عملته في مريم ده.. وعرش ربنا ما هسيبك".

وكشف زاهر في نهاية المكالمة أن مريم ستعود لوالدها في نهاية أحداث العمل.

وكان زاهر تلقى إشادة واسعة عن دور "فتحي" شقيق محمد رمضان في العمل، وهي شخصية مركبة ومشبعة بالعقد والسيكوباتية، إلا أنه ضعيف ومتردد أمام زوجته الجامحة القوية، التي تستغل بأنوثتها على كل من حولها حتى شقيقه، بينما هو غارق في الثقة بالذات.

مسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد ونجلاء بدر وريم سامي، ومن قصة وإخراج محمد سامي.



