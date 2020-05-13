تراند اليوم : فنانة مصرية: بقيت أكره أصدقائي

لا زال مسلسل "البرنس"، للنجم محمد رمضان يثير تفاعلاً واسعًا على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
لم يقتصر الأمر على المعجبين فقط، بل عبر فنانون كذلك عن إعجابهم بمستوى العمل الدرامي.
وكان آخر هؤلاء الذين أشادوا بالمسلسل، الفنانة مي كساب، التي علّقت على الجرائم التي ارتكبها أشقاء "رضوان البرنس" محمد رمضان) خلال الحلقات السابقة.
إذ كتبت عبر حسابها على موقع "تويتر": "روجينا وأحمد زاهر وإدوارد ورحاب الجمل مش طبيعيين نسيت إنهم أصحابي وبقيت باكرههم بجد".
وكان النصيب الأكبر من الإشادة للنجم أحمد زاهر الذي يجسد شخصية فتحي شقيق محمد رمضان في العمل، وهي شخصية مركبة ومشبعة بالعقد والسيكوباتية، إلا أنه ضعيف ومتردد أمام زوجته الجامحة القوية، التي تستغل بأنوثتها على كل من حولها حتى شقيقه، بينما هو غارق في الثقة بالذات.
مسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد ونجلاء بدر وريم سامي، ومن قصة وإخراج محمد سامي.