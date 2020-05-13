تعليق بث حلقات أطول مسلسل رسوم متحركة في العالم بسبب كورونا

وتدور قصة مسلسل Sazae-san – الذي عُرض خلال عطلة نهاية الأسبوع اليابانية منذ عام 1969 – حول عائلة نموذجية في طوكيو تتكون من السيدة Sazae، التي تعيش مع والديها وزوجها وابنها وأخيها وأختها.

وتحظى الحلقات التي مدتها 30 دقيقة والتي تُبث مساء كل يوم أحد بشعبية كبيرة، حتى إن البعض في اليابان يعتقد أن المسلسل يمثل نهاية الأسبوع بالنسبة لهم.

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وقالت مذيعة شبكة تلفاز فوجي:

إن مسلسل الرسوم المتحركة – الذي يهمين على لقب أطول مسلسل رسوم متحركة في العالم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية – توقف بسبب الفيروس، إذ إن الشركة أوقفت الإنتاج في سبيل الحفاظ على سلامة العاملين فيها. وأُعلن أنه لن تُبث أية حلقات جديدة من المسلسل في الوقت الحالي، وذلك اعتبارًا من 17 أيار/ مايو الجاري، وبدلًا من ذلك ستُعرض حلقات قديمة.

وقالت الشبكة التلفازية يوم الأحد: إن البث القادم سيكون من الحلقات التي بُثت خلال العامين الماضيين، مضيفة أنها ستعلن عن موعد لإنتاج الحلقات الجديدة في أقرب وقت ممكن.

يُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تضطر فيها الشبكة إلى إعادة بث حلقات المسلسل – الذي عُرض منه حتى الآن أكثر من 2,500 حلقة – منذ عام 1975، عندما استمرت الآثار الاقتصادية لأزمة نفطية سابقة.