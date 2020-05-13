كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد نجاحه في "البرنس".. أحمد فهيم لـ"الخليج 365 الفني": "الممثل لو خاف يشتغل مندوب مبيعات" (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

*محمد سامي صاحب الفضل الكبير في نجاح "البرنس"

*محمد رمضان حظى بشعبية جماهيرية كبيرة بعد رحلة كفاح طويلة

راهن على صدق موهبته، بسبب براعته وإتقانه الشديد لكل دور يقوم به، كما أنه في نجح في جذب الأنظار إليه من خلال ظهوره بشخصية مليئة بالشر في مسلسل "البرنس".. إنه الفنان أحمد فهيم.

تحدث أحمد فهيم في حوار خاص لـ"الخليج 365 الفني" أوضح خلال عن كواليس مشاركته في مسلسل "البرنس" وعن رأيه في تعرض الأعمال الكوميدية للنقد، وغيرها من الأمور،، وإلى نص الحوار..

*ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل البرنس؟

لأن المسلسل من إخراج المتميز محمد سامي، فهو عامل جذب لأى فنان، وترشيحه ليّ من أهم العوامل التي جذبتني، بالإضافة إلى أن وجوده في أي عمل فني يكتب له النجاح، وشخصية "رأفت" التي أقدمها قائمة على محاربة نفسها بين الخير والشر، وبها العديد من الصراعات و الأمور الكثيرة التي استفزتني كممثل.

*كيف كانت كواليس العمل؟

الكواليس كانت رائعة وممتعة، بالإضافة إلى أنها كانت جد، فلم يكن لدينا وقت للضحك أو للهزار فجميعنا كنا منهمكين في عملنا، وأي عمل جيد يليق بالجمهور لابد أن تكون كواليسه شديدة.

*ألم تتخوف من أن يكرهك الجمهور بعد تقديمك لشخصية تحمل صفات سيئة ؟

إطلاقًا، لم أخف نهائيًا لأنها ليست شخصيتي، كما أن الجمهور لديه وعي كبير يمكنه من الفصل بين الحقيقة وما يحدث في المسلسل، كما أن هذه مهنتي لابد أن أقدم كل الأدوار، والممثل الجيد هو الذي لا يعرف الخوف، مازحًا :"الممثل لو خاف يشتغل مندوب مبيعات".

*ما أصعب المشاهد التي واجهتك أثناء التصوير؟

كل المشاهد كانت في غاية من الصعوبة، حتى المشاهد التي لم أتكلم فيها كانت شاقة جدًا.

*ماذا عن كواليس تعاونك مع الفنان محمد رمضان؟

محمد رمضان نجم خلوق ومتواضع وفنان متميز ،وأنا أحب تمثيله، كما أنني شاهد على رحلة كفاحه منذ بدايته،فهو كافح كثيرًا حتى وصل لما هو عليه الآن وذلك بعد مشوار فني طويل، ولم يتغير منذ أن التقيت به للمرة الأولى، كما أنه يحب جميع الناس ولا يكره أحدًا،لذلك فهو محبوب من الجميع.

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*ما أبرز ردود الأفعال التي تلقيتها عن دورك بالمسلسل؟

ردود الأفعال رائعة، وأحرص على متابعة جميع التعليقات التي تكتب عن المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنني تلقيت اتصالات عديدة من قبل زملائي يهنئونني على ذلك الدور، والحمد لله المسلسل نال على إعجاب الجمهور، وكل ذلك جعلني أشعر بسعادة كبيرة،والفضل في ذلك يعود للمخرج محمد سامي فهو السبب الأساسي في نجاح المسلسل وتصدره للتريند كل يوم، وهو أيضًا صاحب الفضل في ظهور الفنانين بهذا الشكل الرائع .

*هل قابلت في حياتك عائلة مثل عائلة "رضوان البرنس"؟

لا لم ألتقي في حياتي بأشخاص يقتلون بعضهم من أجل الحصول على الميراث، ولكنني التقيت بأباء يفضلون ابن واحد من أبنائهم على بقية أبنائهم، والمسلسل يتناول القضايا الإجتماعية السائدة في الأسر المصرية من الميراث وتفضيل الأب لإبن واحد فقط من أبنائه.

*ما المسلسلات التي تحرص على متابعتها حاليًا؟

لا أشاهد سوى "البرنس" ؛لأنني أحرص على استغلال الشهر جيدًا في العبادة والتقرب إلى الله.

*برأيك.. هل ساهمت أزمة فيروس كورونا والحجر المنزلى في رفع نسب المشاهدة؟

بالتأكيد، فمعظم الناس ملتزمين منازلهم ولا يوجد أمامهم سوى مشاهدة التلفزيون.

*من وجهة نظرك.. لماذا تتعرض الأعمال الكوميدية للنقد؟

كل الأعمال بمثابة سلعة تقدم للجمهور، ونحن نقوم بعرض السلع الخاصة بنا،والجمهور يقوم بمشاهدتها، وأي عمل فني قابل للإشادة والنقد،ومثلما يوجد أشخاصًا يقومون بانتقاد هذه الأعمال، هناك أشخاصًا تحرص على متابعتها، وسعداء بها،كما أن تنوع الأعمال الدرامية هذا العام شئ رائع لاسيما في ظل الظروف العصيبة "فيروس كورونا" التي كنا نقوم فيها بتصوير هذه الأعمال، واتوجه بالتحية لكل من عملوا في تلك الظروف واستطاعوا أن يخرجوا أعمالهم بهذا الشكل الجيد .

*ما أقرب الأعمال الفنية التي قدمتها لقلبك؟

كل الأعمال التي قدمتها قريبة لقلبي، لأنها مهدت لي الطريق للوصول لما أنا عليه حاليًا، وإذا كنت وصلت لدور مميز في "البرنس" فذلك بفضل مشاركتي في هذه الأعمال.

*هل هناك شخصًا تحرص على أخذ رأيه في أدوارك قبل الموافقة عليها؟

لا، فقط اعتمد على نفسي وخبراتي الشخصية ومذاكرتي جيدًا للأدوار التي تعرض عليّ .