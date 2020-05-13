تراند اليوم : بيومي فؤاد يعتذر عن سخافة «رجالة البيت»: دمنا تقيل

اعتذر الفنان الكوميدي، بيومي فؤاد، للجمهور بسبب مستوى مسلسل «رجالة البيت»، الذي يشارك في بطولته خلال السباق الرمضاني الحالي، مشيرًا إلى أنه لم يكن على قدر توقعات المشاهدين.

وعن أسباب عدم حصول «رجالة البيت» على إعجاب الجمهور، قال «فؤاد»، في تصريحات لـ«العربية نت»، اليوم الأربعاء، إن أزمة فيروس كورونا تسببت في تغيير المسلسل بالكامل، مشيرًا إلى عدم قدرتهم على تصوير المشاهد الخارجية، وهو ما أدى إلى تحويله إلى ما يشبه «السيت كوم».

وأضاف أنه لم يكن أمامهم سوى الاختيار بين الاستمرار أو إيقاف التصوير، منوهًا إلى أنه كان هناك اقتراح بأن يتم اختصار المسلسل إلى 15 حلقة فقط، إلا أنه لم يحدث ذلك لأسباب إنتاجية، متعلقة ببدء تسويق وبيع المسلسل.

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وأوضح أن المسلسل تحول إلى «اسكتشات» ولم يعد له خط درامي تسير الأحداث وفقًا له، مشيرًا إلى تصوير غالبية المشاهد داخل المنزل.

وتابع: «المسلسل بالفعل غير مرضي، وأنا بعذر الناس، لكل جواد كبوة، وإحنا آسفين مش هنلف وندور، كنا سخفا ودمنا تقيل، بس والله العظيم كل حاجة اتغيرت وكان في مشاكل ورعب كتير».

جدير بالذكر أن مسلسل «رجالة البيت»، بطولة كل من أحمد فهمي، وأكرم حسني، وويزو، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.