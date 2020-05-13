تراند اليوم : لأول مرة.. مصطفي قمر يطرح ألبوم ديني بعنوان ” حنن علينا يارب ” – صورة

نشر الفنان مصطفى قمر صورة جديدة من له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر فى الصورة من خلال بوستر دعائي لالبومه الديني المقبل، والمقرر عرضه على قناته على اليوتيوب يوم 16 مايو الجاري.

وكتب معلقا على الصورة “حنن علينا يارب.. البوم ديني قادم”.

وتفاعل متابعوه مع الصورة و جاءت تعليقاتهم ما بين: “بالتوفيق ان شاء الله مستنيين الالبوم.. بالتوفيق كلنا بنتابعك من واحنا صغيرين.. منتظرين انت ليك تاريخ معروف و محترم”.

وكان مصطفى قمر قد طرح اول دعاء من ألبوم “حنن عليا يارب” للجمهور عبر قناته على “يوتيوب”، والذي يحمل اسم “وش الخير”.

وكان مصطفى قمر قد بدأ بالفعل في طرح هذه الأدعية والألبوم الديني عبر إحدى شركات الاتصالات، مع بداية الشهر الكريم، والآن وسيبدأ طرحها للجمهور رسميا خلال هذه الأيام المتبقية من الشهر.