تراند اليوم : مخرج البرنس: استوحيت الأحداث من قصة سيدنا يوسف

أكد المخرج محمد سامي تشابه أحداث مسلسله “البرنس” مع قصة سيدنا يوسف مع بعض قصص “بريد الجمعة”، والتي كان يعرضها الكاتب عبد الوهاب مطاوع في جريدة الأهرام.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع محمد طارق أضا على راديو اينرجي، أنه يفضل أن يعمل في مسلسلاته على أفكاره الخاصة والتي يختار مؤلفا مناسبا لصياغتها.

وأشار الى أن نجاح أي مسلسل متوقف على عاملين رئيسيين هما قوة الاسكريبت وذكاء اختيار الممثلين، وأكد أنه يركز بهما كثيرا خاصة أن مسلسلاته عادة ما تكون أفكاره عدا مسلسل “الأسطورة” الذي كان فكرة محمد رمضان.

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وفي مداخلة أخرى مع مخرج مسلسل النهاية ياسر سامي قال إنه يتابع منذ فترة مخرجين عالميين من أجل تعلم منهجهم، منوها بأن سبب نجاح مسلسلات الخيال العلمي هو أن تكون أفكار العمل نابعة من مصدر واحد فقط، وأن تكون جميع عناصر العمل من ديكور، ملابس، ممثلين تنفذ تلك الفكرة ورؤية الشخص، فلا مجال لوجهات المظر المتعددة حتى لا يصبح العمل كالمسخ.

وحول بعض التعليقات عن قصات الشعر الغريبة بالمسلسل، قال إنه من المتوقع أن يكون المستقبل مختلفًا كما أنني يجب أن أغير في الشكل حتى أعطي إحساسا للمشاهد بالااختلاف كوننا في المستقبل.

وأضاف: الدراما المصرية طول عمرها محطوطة في علب درامية، لكن مسلسل النهاية خرج بره هذا الصندوق.